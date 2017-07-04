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04 июля 2017 года 16:48
Евро выдохся слишком быстро - eToro
Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не хватило смелости. И если в ближайшие дни котировки утратят область 1.1330 и уровень 1.13, можно будет говорить о формировании среднесрочной вершины. По мнению эксперта, за текущим откатом евро стоит не только улучшение настроя доллара и технический фактор, но и постепенное осознание того, что Драги не станет давать новых агрессивных комментариев в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. Более того, регулятору сейчас нежелателен рост курса национальной валюты, и глава ЦБ может даже попытаться остудить пыл рынка, который торопливо начал закладывать в цену повышение ставки и окончание эры смягчения политики в мире. В ближайшей перспективе фактором риска для пары EUR/USD станет публикация протокола прошлого заседания ФРС, на котором была повышена ставка. Доллару понравится, если Дж. Йеллен подтвердит готовность к еще одному повышению стоимости кредитования в этом году и в целом укажет на сохранение перспектив дальнейшей нормализации политики. Но этого вряд ли будет достаточно, чтобы подтолкнуть USD к уверенному и относительно продолжительному росту, поскольку такой сценарий уже заложен в текущих ценах. В пятницу «американец» будет ждать не столько показателей роста занятости, как данных по зарплатам, которые помогут пролить свет на ситуацию с темпами роста инфляции. По прогнозам ожидается, что темпы роста заработной платы ускорились в июне с 0,2% до 0,3%. Если так, то EUR/USD может завершить неделю с внушительными потерями на фоне повсеместных покупок доллара.
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04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
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.04 июля 2017 года 13:57
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.04 июля 2017 года 11:53
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний цены Brent выглядит область 45-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как снижение запасов и падение добычи в США несколько снизили опасения относительно эффективности плана ОПЕК+ по урегулированию состояния спроса и предложения, констатирует аналитик ГК... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:45
В начале новой недели Brent продолжила рост, причем в результате подъема восьмую сессию кряду актив продемонстрировал самую продолжительную череду роста с февраля 2012 года. преодолев уровень 49, котировки достигли почти 1-месячных максимумов в районе 49,70 и нацелились на уровень 50, указывает... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:30
"Цены на нефть выросли и в понедельник, продолжив восстановительную тенденцию прошлой недели, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Для американского сорта нефти WTI восьмой день роста подряд обозначил самый длительный период восстановления за семь лет. Котировки черного золота... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:15
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 выросли в понедельник, Nasdaq снизился. Фондовые индексы АТР в основном падают, исключение составляет австралийский рынок. Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель. читать дальше
.03 июля 2017 года 17:20
"Завершив второй квартал с ощутимыми потерями, которые оказались максимальными с сентября 2010 года, доллар решил начать новое полугодие с чистого листа, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - По крайней мере, на торгах понедельника... читать дальше
.03 июля 2017 года 15:25
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.03 июля 2017 года 14:21
Зарубежные инвесторы и инвестиционные фонды все больше обращают внимание на то, что доходность облигаций развивающихся рынков снижается, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это может стать негативным сигналов, в том числе, и для российского... читать дальше
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