Евро выдохся слишком быстро - eToro

Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не хватило смелости. И если в ближайшие дни котировки утратят область 1.1330 и уровень 1.13, можно будет говорить о формировании среднесрочной вершины.

По мнению эксперта, за текущим откатом евро стоит не только улучшение настроя доллара и технический фактор, но и постепенное осознание того, что Драги не станет давать новых агрессивных комментариев в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. Более того, регулятору сейчас нежелателен рост курса национальной валюты, и глава ЦБ может даже попытаться остудить пыл рынка, который торопливо начал закладывать в цену повышение ставки и окончание эры смягчения политики в мире.

В ближайшей перспективе фактором риска для пары EUR/USD станет публикация протокола прошлого заседания ФРС, на котором была повышена ставка. Доллару понравится, если Дж. Йеллен подтвердит готовность к еще одному повышению стоимости кредитования в этом году и в целом укажет на сохранение перспектив дальнейшей нормализации политики. Но этого вряд ли будет достаточно, чтобы подтолкнуть USD к уверенному и относительно продолжительному росту, поскольку такой сценарий уже заложен в текущих ценах.

В пятницу «американец» будет ждать не столько показателей роста занятости, как данных по зарплатам, которые помогут пролить свет на ситуацию с темпами роста инфляции. По прогнозам ожидается, что темпы роста заработной платы ускорились в июне с 0,2% до 0,3%. Если так, то EUR/USD может завершить неделю с внушительными потерями на фоне повсеместных покупок доллара.