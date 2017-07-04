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04 июля 2017 года 16:22
"Американские горки" на рынке нефти продолжаются - Julius Baer
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение количества буровых вышек с января текущего года. Рынок в настоящее время внимательно следит за бурением новых скважин в США, поскольку активизация производства сланцевой нефти подрывает попытки ближневосточных производителей ограничить предложение на рынке и подпитывает обеспокоенность по поводу сохраняющейся перенасыщенности рынка. Однако, сейчас слишком рано оценивать, стихнет ли ажиотаж по бурению новых скважин в ответ на снижение цен. На самом деле, на прошлой неделе буровая активность продолжила ускоряться на сланцевых месторождениях, но снизилась в других местах. Недавние скачки цен на нефть, возможно, были усилены переменами настроений на рынке. Хедж-фонды аккумулировали большой объем коротких позиций на рынке фьючерсов за июнь и вероятнее всего начали закреплять прибыли, добавляя поддержки восстановлению цен на нефть в последние дни. Пессимизм по поводу сохраняющегося избытка предложения на рынке нефти вряд ли испарится в ближайшее время, считает эксперт Julius Baer. Ажиотаж по бурению новых скважин на сланцевых месторождениях должен стихнуть, чтобы предотвратить рост глобального избытка предложения. Сигнал для этого был дан, когда цены начали торговаться на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель. Однако, от этапа бурения до производства должно пройти шесть месяцев, то есть рынку еще предстоит увидеть рост предложения в связи с ростом количества новых скважин. Нигерия и Ливия увеличивают избыток предложения на рынке, поскольку объемы производимой ими нефти восстанавливаются. "Мы ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом тренде, пока растущее производство сланцевой нефти и стагнирующий спрос на нефть со стороны западных потребителей подрывают эффективность соглашения ОПЕК по ограничению производства. Поскольку эффективность соглашения все больше ставится под сомнение, мы считаем, что риски снижения цен от его досрочного расторжения остаются высокими", - резюмирует эксперт Julius Baer.
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