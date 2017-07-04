Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"

Несмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911 пунктов, а валютный индекс РТС растёт на 0.7%, и пока уверенно держится выше 1000 пунктов. Практически все европейские биржевые индексы показывают скромное снижение в пределах 0.3%. В Америке сегодня праздник – “День Независимости”, поэтому банки и биржи будут закрыты. Лучше рынка сегодня выглядят акции Газпрома, они показывают рост почти на 1.5%. Более 3% прибавляют акции Мегафона, на новостях о том, что закон Яровой может быть отложен на 5 лет на пять лет — с 2018 на 2023 год. Эту идею поддержала правительственная комиссия, однако ФСБ возразила. Акции Распадской растут почти на 3%, Мечела на 2.5%. Более чем на 1% растёт весь сектор электроэнергетики.

Цены на нефть после восьмидневного роста сегодня взяли паузу. Котировки нефти марки Brent торгуются в районе 49.5$ за баррель и снижаются в пределах 0.5%. Новостной фон для рынка нефти, по мнению эксперта ИК, формируется в пользу коррекции. Иран вышел на новые максимумы по добыче, впрочем, Ливия с Нигерией также продолжают наращивать этот показатель. Фактор экспирации уже позади, коротких позиций на рынке осталось не так много, поэтому цены на нефть запросто могу откатить на 2-3$ вниз. Из-за праздника в США все данные по запасам нефти и нефтепродуктам будут опубликованы с задержкой на один день. Золото сегодня дорожает на скромные 0.2%, серебро теряет 0.3%.

Цена золота почти вплотную приблизилась к важному техническому диапазону поддержки 1200-1220$ за тройскую унцию, от которого В. Олейник советует начинать формировать покупки. Риски геополитики из-за Северной Кореи вновь выходят на первый план, страна сегодня провела очередное испытание ракет, поэтому любое заявление из Вашингтона может привести к резкому взлёту котировок драгоценных металлов. На глобальном валютном рынке сегодня всё спокойно. Европейская валюта к доллару теряет скромные 0.2%, российский рубль, наоборот, растёт на 0.2%. Японская иена чуть укрепилась и торгуется вблизи отметки 113 иен за доллар.

"Ввиду отсутствия сегодня на рынке игроков из США, волатильность на всех финансовых площадках до конца дня будет понижена, и текущие тенденции сохранятся вплоть до закрытия бирж в Европе и России. Техническая картина по индексу ММВБ пока говорит в пользу роста, но стоит учитывать, что индикатор подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций. В случае закрытия двух дней подряд выше 1910 пунктов будет открыт потенциал роста вплоть до 1960 пунктов, на большее в июле рассчитывать не стоит".