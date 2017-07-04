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04 июля 2017 года 14:45
MB&A Sberbank CIB ожидает выхода темпов роста портфеля на докризисный уровень после 2017г
Департамент инвестиционной деятельности Sberbank CIB - Merchant Banking & Advisory (MB&A) - ожидает сохранения темпов роста портфеля в 2017 году на уровне предыдущего года, 15-20%, сообщил "Интерфаксу" его руководитель, вице-президент Sberbank CIB Оскар Рацин. В то же время О.Рацин отметил, что начиная с 2017 года и в последующие годы ожидается ускорение роста дохода по мере восстановления инвестиционной активности в РФ. "Мы выполнили план прошлого года (рост дохода на 15-20%). Деловая активность на рынке была гораздо ниже, чем планировалось ранее. Но, тем не менее, мы с задачей справились. В этом году у нас примерно такие же планы, и мы рассчитываем сохранить те же темпы роста. Период с конца 2014 года по конец 2016 года был довольно трудным с точки зрения привлечения нового бизнеса, поэтому сейчас замещать доходы, которые были упущены в этих годах, достаточно сложно (до кризиса инвестиционный портфель MB&A Sberbank CIB, состоящий в основном из сложно структурированных мезонинных сделок, показывал рост около 50% в год - прим. ИФ)", - сказал О.Рацин. По словам О.Рацина, оживление инвестиционной активности стало заметно уже в конце 2016 года. "Рынок всегда адаптируется к новым условиям. Первый шок проходит, бизнес приспосабливается и начинает движение. Все происходит циклично: за спадом следует рост. После двух сложных лет с конца 2016 года понемногу началось восстановление. В этих условиях мы проводим сделки, часто новаторские. Упомяну только что состоявшийся выкуп доли объемом порядка $80 млн в синдицированном мезонинном кредите для O1 Group. Данная сделка стала пилотной для Сбербанка (MOEX: SBER), так как это первая сделка по участию в синдицированном мезонинном финансировании. Уверены, что она даст позитивный сигнал рынку", - отметил эксперт. "Активности на рынке стало больше, компании снова приходят с инвестиционными проектами. Есть признаки оживления, но нужно время. Многие проекты были приостановлены, но теперь будут возвращаться на рынок", - сказал О.Рацин, отметив, что смягчение денежно-кредитной политики приведет к активизации инвестиционной деятельности в России. "У нас достаточно большой pipeline на данный момент - это инвестиционные сделки общим объемом более 900 млрд рублей, клиенты - из секторов промышленности, новой экономики, недвижимости, энергетики", - сообщил руководитель MB&A. Как отметил О.Рацин, наиболее перспективными с точки зрения M&A являются сектора, в которых наблюдался спад во время кризиса: розница и строительство. Кроме того, возможна активная консолидация на страховом рынке, так как этот сегмент стали гораздо больше регулировать, чем раньше. Говоря об итогах прошедшего года, О.Рацин сообщил, что в 2016 году было запущено новое направление: венчурное финансирование. Первым проектом в рамках этого направления стала сделка с Gett на $100 млн. "Для нас эта сделка имеет большое значение. Чтобы быть участником венчурной системы, мы однозначно должны в нее инвестировать, брать на себя определенные риски. Преимущество и сложность венчурного финансирования в том, что компании, которые в нем нуждаются, могут очень быстро развиться в самодостаточный бизнес, который приносит большие денежные потоки", - сказал О.Рацин. О.Рацин отметил, что его департамент будет развивать направление венчурного финансирования, при этом не будет ограничиваться только российскими заемщиками. "Сейчас мы в самом начале этого пути. Я думаю, что для нас этот бизнес стратегически важен. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с быстро растущими технологическими компаниями, у которых, возможно, пока еще нет доступа к традиционному банковскому финансированию, и для которых венчурное кредитование может оказаться привлекательным решением", - добавил он.
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