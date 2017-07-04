Credit Suisse снизил рейтинг акций "Детского мира" до "держать" в связи с ростом котировок

Credit Suisse понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Credit Suisse, осталась без изменения и составляет 100 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 112,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 93,14 рубля за штуку.