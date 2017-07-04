Покупки доллара на среднесрочную перспективу сейчас довольно оправданные - "Аналитика Онлайн"

Минфин сократит размещение облигаций федерального займа, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Объем ставок на падение рубля достиг максимального уровня с декабря 2014 года. Как стало известно, в III квартале текущего года Минфин сократит размещение ОФЗ на 20%. Если во втором квартале ведомство планировало привлечь 500 млрд рублей, то в третьем квартале объем размещений составит 400 млрд рублей. Сокращение объема заимствования вызвано снижением спроса на российские гос. облигации, в первую очередь, со стороны нерезидентов. Эксперт напоминает, что в предыдущем II квартале Минфину удалось привлечь только 447 млрд из запланированных 500 млрд рублей. И почти половина размещений закончилась неудачей, когда Минфин не мог реализовать весь объем предложения.

Снижение интереса зарубежных инвесторов к российским активам находит свое отражение и на рынке деревативов. Так объем ставок на падение рубля со стороны американских хедж-фондов вырос до максимального с декабря 2014 года значения. При этом, впервые с декабря 2016 года возникли, так называемые, чистые короткие позиции, когда ставок на падение больше, чем на его рост.

Тем временем на торгах московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 15 копеек, евро торгуется в районе 67 рублей 20 копеек, индекс ММВБ вырос до 1905 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются в районе 49,5$ за баррель.

"Снижение интереса зарубежных инвесторов к российским активам, в том числе и к российским гос. облигациям, будет висеть, как «Дамоклов меч», над курсом рубля, - уверен Г. Задоя. - Теперь рубль будет более уязвим из-за волатильности на нефтяном рынке. Что касается наших рекомендаций по рублю, то они пока остаются силе. Мы считаем, что покупки доллара на среднесрочную перспективу сейчас довольно оправданные. Напомним, что последними рекомендациями у нас были покупки в районе 58,90 и 58,40. Эти рекомендации сохраняются в силе. В среднесрочной перспективе мы вполне можем увидеть выстрелы до 62-63 рублей".