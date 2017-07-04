Рубль окончательно потерял привязку к нефти - Локо Банк

"Рубль окончательно потерял привязку к нефти, - указывает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. - Пока стоимость Brent достигла $49,5 за баррель, рубль к доллару упал до 59,25. В целом, многие валюты развивающихся стран слабели в преддверии Дня независимости в США, рубль тут не стал исключением, но на рубль еще оказывают давление другие факторы, в том числе встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 на этой неделе. Этот фактор будет действовать до следующей неделе, так как саммит пройдет 7-8 июля. Для рубля также сейчас имеет значение давление со стороны платежного баланса, а корректировка планов Минфина по привлечению средств на долговом рынке только подчеркивает, что российский долг не так уж сильно нужен инвесторам. Высокая волатильность по рублю пока будет сохраняться, и на этой неделе мы увидим движения в пределах 50-70 коп. от текущих значений как по доллару, так и по евро".