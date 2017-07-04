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04 июля 2017 года 12:14
Рубль окончательно потерял привязку к нефти - Локо Банк
"Рубль окончательно потерял привязку к нефти, - указывает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. - Пока стоимость Brent достигла $49,5 за баррель, рубль к доллару упал до 59,25. В целом, многие валюты развивающихся стран слабели в преддверии Дня независимости в США, рубль тут не стал исключением, но на рубль еще оказывают давление другие факторы, в том числе встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 на этой неделе. Этот фактор будет действовать до следующей неделе, так как саммит пройдет 7-8 июля. Для рубля также сейчас имеет значение давление со стороны платежного баланса, а корректировка планов Минфина по привлечению средств на долговом рынке только подчеркивает, что российский долг не так уж сильно нужен инвесторам. Высокая волатильность по рублю пока будет сохраняться, и на этой неделе мы увидим движения в пределах 50-70 коп. от текущих значений как по доллару, так и по евро".
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04 июля 2017 года 16:48
Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
Несмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:57
"Доллар США продолжает сдержанное укрепление, - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне американская статистка по ISM manufacturing index (индекс делового оптимизма в производстве) продемонстрировала самое сильное значение показателя почти за 3... читать дальше
.04 июля 2017 года 11:53
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний цены Brent выглядит область 45-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как снижение запасов и падение добычи в США несколько снизили опасения относительно эффективности плана ОПЕК+ по урегулированию состояния спроса и предложения, констатирует аналитик ГК... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:45
В начале новой недели Brent продолжила рост, причем в результате подъема восьмую сессию кряду актив продемонстрировал самую продолжительную череду роста с февраля 2012 года. преодолев уровень 49, котировки достигли почти 1-месячных максимумов в районе 49,70 и нацелились на уровень 50, указывает... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:30
"Цены на нефть выросли и в понедельник, продолжив восстановительную тенденцию прошлой недели, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Для американского сорта нефти WTI восьмой день роста подряд обозначил самый длительный период восстановления за семь лет. Котировки черного золота... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:15
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 выросли в понедельник, Nasdaq снизился. Фондовые индексы АТР в основном падают, исключение составляет австралийский рынок. Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель. читать дальше
.03 июля 2017 года 17:20
"Завершив второй квартал с ощутимыми потерями, которые оказались максимальными с сентября 2010 года, доллар решил начать новое полугодие с чистого листа, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - По крайней мере, на торгах понедельника... читать дальше
.03 июля 2017 года 15:25
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику, хотя новостной фон формируется в пользу коррекции, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Сегодня стало известно, что по итогам июня ОПЕК нарастила объем добычи на 210 тыс., до 32.54 млн баррелей в день, сообщается в отчете... читать дальше
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