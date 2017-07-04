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04 июля 2017 года 12:40
Рубль нейтрален, игнорирует рост цен на нефть - Банк "Зенит"
Валютные торги вчера завершились минимальным ослаблением рубля, который отыгрывал активное укрепление доллара на международных площадках, напоминают аналитики банка "Зенит". Цены на нефть росли, однако реакция российский валюты на них оказалась минимальной. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.27 руб. (+34 коп.), курс евро – 67.33 руб. (+1 коп.). На международном валютном рынке доллар продолжил отыгрывать потери прошлой недели на сильных данных по производственному сектору и в ожидании протоколов июньского заседания ФРС. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 55 бп до $1.1365. Цены на нефть вчера росли, продолжая реагировать на пятничную статистику в США, свидетельствующую о сокращении числа действующих буровых установок. Определенное давление наблюдалось со стороны данных ОПЕК, добыча картеля в июне росла второй месяц подряд, достигнув максимумов текущего года из-за Ливии и Нигерии, которые не входят в соглашение ОПЕК+. "Внешнее давление на рубль остается повышенным, - констатируют эксперты банка. - Несмотря на 5-процентный рост нефтяных котировок за последние 2 торговых сессии, рубль терял позиции. Динамика рублевых активов и состояние денежного рынка может свидетельствовать об осторожном сворачивании сделок керри-трейд с рублём, которые были в июне убыточны для внешних инвесторов. Вчера на рынке ОФЗ доходности среднесрочных бумаг росли заметнее остальных выпусков кривой госбумаг, тогда как ставки денежного рынка поднялись к концу прошлой недели. Вероятно, это является следствием потери привлекательности рубля в рамках спекулятивных стратегий, что отражается на оттоке «горячего» капитала с локального рынка".
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.04 июля 2017 года 09:15
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