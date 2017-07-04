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04 июля 2017 года 11:53
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний цены Brent выглядит область 45-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как снижение запасов и падение добычи в США несколько снизили опасения относительно эффективности плана ОПЕК+ по урегулированию состояния спроса и предложения, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 4 июля в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 49,49 доллара за баррель, прибавив с открытия недели на 1,2%. Американский эталон WTI находился в районе 46,91, дорожая за этот период на 1,4%. Агентство энергетической информации США по итогам прошлой недели зафиксировало снижение добычи в США на 100 тысяч баррелей в сутки и запасов на 0,9 миллиона баррелей до 509,2 миллиона. Падение добычи в США почти на 100 тысяч баррелей в сутки всего только за одну неделю в очередной раз подчеркнуло, что снижение цен ниже 50 долларов за баррель очень негативно сказывается на деятельности сланцевых компаний. "Сколько бы ни делали оптимистичных заявлений их руководители, цифры говорят сами за себя, - подчеркивает эксперт ГК. - Соответственно, сейчас мы видим, что цены на фьючерсные контракты восстанавливаются. Однако, поводов для масштабного роста пока тоже не очень много. По итогам прошлого месяца добыча стан ОПЕК выросла на 290 тысяч баррелей в стуки. В основном за счет Нигерии и Ливии. Поэтому сомнения в эффективности мер ОПЕК+ все-таки пока еще будут иметь место. Полагаю, что до тех пор пока участники рынка не получат четких фактических данных подтверждающих падение мировых запасов нефти, цены вряд ли поднимутся выше 55 долларов за баррель. В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель со среднегодовой ценой около 50 долларов за баррель. Роста котировок выше 55 нам стоит ожидать уже осенью, ближе к отопительному сезону".
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