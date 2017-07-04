К концу недели курс доллара превзойдет отметку 60 рублей - РосЕвроБанк

"Ослабление рубля на новой неделе продолжилось, не исключено, что уже к концу недели курс доллара превзойдет отметку 60 рублей. Крупные игроки все охотнее наращивают позиции против рубля, ожидая, что низкие цены на нефть и нарастающая геополитическая напряженность могут стать причиной ослабления национальной валюты. Более того, в правительстве РФ также заявляют о том, что излишне крепкий рубль бьет по бюджету, а прогнозы министерств указывают на необходимость 10% девальвации рубля. Однако, согласно нашим прогнозам, очередная волна ослабления курса рубля начнется лишь в конце третьего квартала. В ближайшее же время рубль будет поддерживать приток горячего спекулятивного капитала, который пытается заскочить в уходящий поезд.

Согласно нашим ожиданиям, даже если в конце недели курс доллара и вырастет до 60 рублей, то до конца месяца можно лишь ожидать продолжения роста курса американской валюты лишь на 2 рубля", - прогнозирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.