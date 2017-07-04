Ожидаемый диапазон колебаний индекса ММВБ - 1880 - 1910 п. - КИТ Финанс Брокер

"Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов закрепился выше отметки в 1900 п., но практически без запаса прочности, - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. - Рынки США сегодня выходные по случаю Дня независимости. В связи с этим торги фьючерсами на нефть закроются в 20:00 мск. Важных корпоративных событий на сегодня не запланировано. В фокусе внимания рынков предстоящая встреча президента РФ и Дональда Трампа, которая запланирована в рамках саммита G20".

"Ждем продолжения восходящей динамики рынка. Ожидаемый диапазон колебаний индекса ММВБ 1880 - 1910 п., - указывает А. Устинова. - Что касается отдельных историй на локальном рынке акций, то спросом пользуются у инвесторов дивидендные акции. Рекомендуем получить дивиденды по Ростелекому, Татнефти, Русгидро, Лукойлу и Мечелу - эти акции с нашей точки зрения могут в короткий срок отыграть дивидендный гэп. В связи с этим на этой неделе следим за дивидендными отсечками: завтра последний день с учетом режима торгов "Т+2" для покупки акций Ростелекома, Татнефти и Транснефти под дивидендные выплаты. 6 июля - Русгидро, МТС и Лукойл, 7 июля - Мегафон, Мечел и Акрон. Еще одна дивидендная бумага, Аэрофлот, активно прибавляет в цене с конца прошлой недели. Вчера цена акций поднималась выше отметке 199 руб., обновив исторический максимум. Уровень в 200 руб. будет покорен в ближайшие дни. Спрос на бумагу наблюдается в связи предстоящей дивидендной отсечкой (14 июля). Учитывая рост финансовых показателей компании, дивидендный гэп будет закрыт в короткие сроки".