Фондовые индексы РФ во вторник будут торговаться в диапазоне вчерашнего дня - "Алор Брокер"

"Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия рынка, индексы будут торговаться в диапазоне вчерашнего дня, - указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Среди бумаг мы бы отметили акции ГМК Норникель и НЛМК. Российские индексы пытаются восстановиться, но конъюнктура на мировых площадках начинает меняться, ММВБ выглядит более перспективно за счет экспортеров, цели роста - 1930 п. По индексу РТС негативная динамика может продолжиться, что чревато уходом долларового индекса ниже отметки 1000 п.".

Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0,55% до 49,4$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет на 0.01% до отметки 2425п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный. Нефть продолжила рост накануне достигнув отметки 49,6 долл за баррель в рамках коррекции. Для перелома текущей нисходящей тенденции котировкам, по мнению эксперта, необходимо закрепиться выше 52, и только в этом случае можно говорить о начале новой фазы роста.