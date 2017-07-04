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04 июля 2017 года 10:04
Фондовые индексы РФ во вторник будут торговаться в диапазоне вчерашнего дня - "Алор Брокер"
"Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия рынка, индексы будут торговаться в диапазоне вчерашнего дня, - указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Среди бумаг мы бы отметили акции ГМК Норникель и НЛМК. Российские индексы пытаются восстановиться, но конъюнктура на мировых площадках начинает меняться, ММВБ выглядит более перспективно за счет экспортеров, цели роста - 1930 п. По индексу РТС негативная динамика может продолжиться, что чревато уходом долларового индекса ниже отметки 1000 п.". Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0,55% до 49,4$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет на 0.01% до отметки 2425п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный. Нефть продолжила рост накануне достигнув отметки 49,6 долл за баррель в рамках коррекции. Для перелома текущей нисходящей тенденции котировкам, по мнению эксперта, необходимо закрепиться выше 52, и только в этом случае можно говорить о начале новой фазы роста.
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04 июля 2017 года 16:48
Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
Несмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:57
"Доллар США продолжает сдержанное укрепление, - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне американская статистка по ISM manufacturing index (индекс делового оптимизма в производстве) продемонстрировала самое сильное значение показателя почти за 3... читать дальше
.04 июля 2017 года 11:53
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний цены Brent выглядит область 45-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как снижение запасов и падение добычи в США несколько снизили опасения относительно эффективности плана ОПЕК+ по урегулированию состояния спроса и предложения, констатирует аналитик ГК... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:45
В начале новой недели Brent продолжила рост, причем в результате подъема восьмую сессию кряду актив продемонстрировал самую продолжительную череду роста с февраля 2012 года. преодолев уровень 49, котировки достигли почти 1-месячных максимумов в районе 49,70 и нацелились на уровень 50, указывает... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:30
"Цены на нефть выросли и в понедельник, продолжив восстановительную тенденцию прошлой недели, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Для американского сорта нефти WTI восьмой день роста подряд обозначил самый длительный период восстановления за семь лет. Котировки черного золота... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:15
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 выросли в понедельник, Nasdaq снизился. Фондовые индексы АТР в основном падают, исключение составляет австралийский рынок. Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель. читать дальше
.03 июля 2017 года 17:20
"Завершив второй квартал с ощутимыми потерями, которые оказались максимальными с сентября 2010 года, доллар решил начать новое полугодие с чистого листа, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - По крайней мере, на торгах понедельника... читать дальше
.03 июля 2017 года 15:25
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику, хотя новостной фон формируется в пользу коррекции, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Сегодня стало известно, что по итогам июня ОПЕК нарастила объем добычи на 210 тыс., до 32.54 млн баррелей в день, сообщается в отчете... читать дальше
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