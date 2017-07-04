Во вторник индекс ММВБ сдержанно прибавит в начале торгов - Инвестиционная палата

Индекс ММВБ вчера возобновил рост (+1,23%, 1902 пункта). К закрытию сессии индекс преодолел отметку 1900 пунктов, что, по мнению управляющего активами Инвестиционной палаты Александра Волынского, можно рассматривать как признак силы покупателей. Однако объемы, которые упали до минимума за месяц, несколько сократили значимость позитивных итогов дня.

Фондовые индексы США завершили понедельник умеренным повышением (S&P 500 +0,23%, 2429 пунктов). Нефтегазовые компании вновь торговались значительно лучше рынка (S&P 500 Energy +2,01%). Сдерживающее влияние на рост индексов оказала слабость сектора высоких технологий. На торгах в Азии основные площадки изменяются разнонаправлено. Поведение цен на нефть остается в центре внимания.

Фьючерс на S&P 500 консолидируется около 2425 пунктов. Основной поддержкой на ближайшее время видим 2400-2420. Если фьючерс перейдет в консолидацию в районе 2400-2420, далее можно рассчитывать на пробой 2400 со следующим ориентиром 2350-2380.

Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $49-49,5. От $49-50 возможны попытки развернуться вниз. Потенциальные коррекции рекомендуем выкупать в ожидании будущего движения к $53-55.

"Во вторник индекс ММВБ, вероятно, сдержанно прибавит в начале торгов, - прогнозирует эксперт. - В районе 1900-1920 пунктов возможны попытки развернуться вниз, которые рекомендуем выкупать. Мы сохраняем ожидания относительно движения в будущем к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Признаком изменения ситуации в пользу продавцов может стать переход в консолидацию в районе 1800-1850, либо ниже. Однако текущие колебания скорее укладываются в схему формирования “дна” с последующим ростом. Биржи США сегодня закрыты на празднование 4 июля, что может оказать влияние на активность отечественных спекулянтов. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) следующими целями видим 100 000-101 000, 104 000. Попытки снижения к 90 000-95 000, скорее всего, стоит выкупать. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500. Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение выкупу локальных коррекций. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.