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03 июля 2017 года 19:05
Нефть не помогла рублю - ИК "Велес Капитал"
"На валютном рынке рубль большую часть дня игнорировал рост нефтяных котировок. К окончанию рабочего дня цена на нефть марки Brent поднималась до уровня 49,4 долл. за баррель (еще накануне котировки пребывали в районе 48 долл.), при этом пара доллар/рубль приближалась к 59,5 руб. против утреннего открытия ниже 59 руб. На рынке МБК ставки немного скорректировались вниз, однако банки по-прежнему предъявляют повышенный спрос на ликвидность от Федерального казначейства. К утру понедельника совокупные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сократились до минимума с 9 июня. До традиционного прихода бюджетной ликвидности банки активно «набирают» средства на аукционах Росказначейства: в понедельник при совокупном лимите на аукционах o/n и 7 дн. в 600 млрд руб. спрос банков достиг 722 млрд руб. Фактор сохранения спроса на ликвидность, вероятно, завтра учтет Банк России и не станет существенно расширять лимит по депозитным операциям", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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03 июля 2017 года 17:20
"Завершив второй квартал с ощутимыми потерями, которые оказались максимальными с сентября 2010 года, доллар решил начать новое полугодие с чистого листа, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - По крайней мере, на торгах понедельника... читать дальше
.03 июля 2017 года 15:25
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику, хотя новостной фон формируется в пользу коррекции, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Сегодня стало известно, что по итогам июня ОПЕК нарастила объем добычи на 210 тыс., до 32.54 млн баррелей в день, сообщается в отчете... читать дальше
.03 июля 2017 года 14:21
Зарубежные инвесторы и инвестиционные фонды все больше обращают внимание на то, что доходность облигаций развивающихся рынков снижается, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это может стать негативным сигналов, в том числе, и для российского... читать дальше
.03 июля 2017 года 13:57
"Сегодня доллар продолжает восстанавливать позиции к G10 major currencies, EUR незначительно отступает после комментариев представителей ЕЦБ (Мерша и Вайдмана) касательно инфляции и дальнейших шагов регулятора, - комментирует ситуацию на валютном аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - В... читать дальше
.03 июля 2017 года 10:39
Наступающая неделя способна вернуть российские фондовые индексы к снижению - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Наступающая неделя способна вернуть российские фондовые индексы к снижению, уверен начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. "Вообще, мы, вероятно, будем наблюдать завершающую стадию этого снижения, - уточняет эксперт. - Однако... читать дальше
.03 июля 2017 года 09:55
Dow Jones и S&P 500 в I полугодии продемонстрировали самый сильный рост с 2013г. Большинство фондовых индексов АТР растут благодаря статданным из Японии и Китая. Нефть дорожает на данных о снижении буровых установок в эксплуатации в США, Brent у $48,9. читать дальше
.03 июля 2017 года 09:36
В пятницу нефть Brent ускорила рост, подобравшись к отметке 49. По итогам дня актив набрал 3%, увеличив отрыв от недавних долгосрочных минимумов. После пробоя зоны 49 котировки нацелятся на важный уровень 50, уверен региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
.30 июня 2017 года 18:45
После падения в течение последних трех дней курс доллара несколько скорректировался, отмечают эксперты Forexite. Падение доллара во втором квартале, который завершается сегодня, стало самым значительным за семь лет. Против евро доллар ослаб за квартал на 8%. Давление на курс доллара против... читать дальше
.30 июня 2017 года 18:10
Аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк полагает, что глобальные аппетиты к риску немного снизились за последнюю неделю. Главная причина – ряд «ястребиных» заявлений глав ФРС и ЕЦБ, которые они сделали в ходе публичных выступлений. На этом фоне глобальный рынок акций снизился на 0,8%, в... читать дальше
.30 июня 2017 года 17:22
Евро завершает ростом четвертый месяц подряд, и за последнюю неделю валюта изрядно подорожала, обновив годовые максимумы, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни крупнейшие инвестиционные банки принялись спешно повышать свои... читать дальше
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