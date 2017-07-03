Нефть не помогла рублю - ИК "Велес Капитал"

"На валютном рынке рубль большую часть дня игнорировал рост нефтяных котировок. К окончанию рабочего дня цена на нефть марки Brent поднималась до уровня 49,4 долл. за баррель (еще накануне котировки пребывали в районе 48 долл.), при этом пара доллар/рубль приближалась к 59,5 руб. против утреннего открытия ниже 59 руб. На рынке МБК ставки немного скорректировались вниз, однако банки по-прежнему предъявляют повышенный спрос на ликвидность от Федерального казначейства. К утру понедельника совокупные остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сократились до минимума с 9 июня. До традиционного прихода бюджетной ликвидности банки активно «набирают» средства на аукционах Росказначейства: в понедельник при совокупном лимите на аукционах o/n и 7 дн. в 600 млрд руб. спрос банков достиг 722 млрд руб. Фактор сохранения спроса на ликвидность, вероятно, завтра учтет Банк России и не станет существенно расширять лимит по депозитным операциям", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.