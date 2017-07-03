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03 июля 2017 года 18:47
БКС закрыл торговую идею "покупать GDR Ros Agro" из-за отсутствия краткосрочных катализаторов
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрыла торговую идею "покупать GDR Ros Agro" в связи с отсутствием краткосрочных катализаторов роста котировок этих бумаг, говорится в обзоре аналитика ФГ Марата Ибрагимова. В то же время эксперт подтвердил две свои другие торговые идеи: "покупать GDR Х5" и "покупать GDR Х5 против продажи GDR "Магнита" (MOEX: MGNT). Аналитик рекомендует инвесторам перекладывать свои инвестиции из глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) в две оставшиеся торговые идеи. "Вопреки нашим ожиданиям, рентабельность Ros Agro в сахарном и масложировом сегментах существенно сократилась в I квартале 2017 года под влиянием слабой конъюнктуры рынка. Мы не ждем восстановления во II квартале, что указывает на осторожность инвесторов по отношению к GDR Ros Agro", - говорится в обзоре. Аналитик считает, что у X5 есть возможность повышения рентабельности по итогам 2017 года за счет улучшения условий у поставщиков, эффекта масштаба и мотивационной программы для менеджмента. При этом рынок ожидает сокращения рентабельности по EBITDA на 20 базисных пунктов в 2017 году, что создает риск превышения консенсус-прогнозов. "Хотя мы убеждены в способности нового менеджмента "Магнита" добиться восстановления операционных показателей, существенных улучшений в ближайшие кварталы мы не ждем, что предполагает давление на выручку и маржу до конца года. Таким образом, мы подтверждаем нейтральный взгляд на GDR "Магнита", - говорится в обзоре. Долгосрочные рекомендации для GDR Х5 и GDR Ros Agro - "покупать", для GDR "Магнита" - "держать".
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