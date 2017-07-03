"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR Global Ports до "покупать" в связи с падением котировок

"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с "держать" до "покупать" в связи с падением их котировок, говорится в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $4,5 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $4,64 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,5 за штуку.