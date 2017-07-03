Доллар пытается расправить крылья - eToro

"Завершив второй квартал с ощутимыми потерями, которые оказались максимальными с сентября 2010 года, доллар решил начать новое полугодие с чистого листа, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - По крайней мере, на торгах понедельника валюта движется в северном направлении, стараясь успеть за ростом доходности гос. облигаций США. EUR/USD скорректировалась к минимумам в районе 1.1360, GBP/USD сползла под отметку 1.30 и достигла области 1.2940, а USD/JPY рванула к максимумам середины мая, покусившись на уровень 113.00. Перепроданный доллар руководствуется позитивным настроем мировых инвесторов и повышением показателей доходности трежерис, и более медленные темпы подъема валюты говорят о наличии потенциала для дальнейшего подъема в краткосрочной перспективе".

Однако более общая картина по «американцу» заставляет сомневаться в том, что сейчас на рынке формируются признаки разворота и возвращения валюты к росту. Слишком много сомнений в способностях администрации Трампа реализовать реформы, в способности экономики продемонстрировать солидные темпы роста и уместности дальнейшего повышения ставки ФРС, тогда как другие мировые ЦБ один за другим неожиданно начали сигналить о грядущем сворачивании стимулов.

Если оценивать перспективы USD сквозь эту призму, положение дел выглядит, по мнению эксперта, не лучшим образом. Однако после «слов» регуляторов рынки будут делать дальнейшие выводы из экономических «цифр», и если европейские показатели не будут оправдывать выхода ЕЦБ и банка Англии из режима стимулирования, перевес будет оставаться на стороне доллара. Так что теперь рынки будут особенно пристально отслеживать макроэкономическую статистику по обе стороны Атлантики.

На этой неделе повлиять на ход торгов может протокол прошлого заседания ФРС, заявленный на среду, а также отчет по рынку труда США. Если мы увидим неизменный настрой Федрезерва и приличный рост занятости, это станет хорошим подспорьем для доллара в основных валютных парах, уверен П. Салас.