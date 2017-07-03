Рынку акций не удается выйти из "боковика" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

В последнее время рынок снова в «боковике» – в довольно узком диапазоне 1880-1890, констатирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. «Выскочить» пока не получается. В принципе есть технические предпосылки для выхода вверх, однако уровень 1890 по-прежнему остаётся не пройденным.

"На прошлой неделе «ЛУКОЙЛ» относительно неплохо закрыл квартал – бумага восстановилась с уровня 2500-2600 до отметки 2800-2900, - комментирует А. Верников. - С учётом того, что бумага чувствовала себя не самым наилучшим образом такое повышение можно считать своего рода достижением. Также к концу квартала немного отыграть смогли и энергетические бумаги: «Россети», ФСК ЕЭС, «Россети» привилегированные. «АЛРОСА» закрыла квартал ниже, чем 90. Однако сохраняется потенциал для возвращения на уровень 95-96. После закрытия реестра хорошо «отскочила» бумага «Северсталь», хотя дивиденды небольшие. «Аэрофлот» торгуется на весьма неплохих уровнях. Правда около трёх недель назад был небольшой провал, но бумага обновила свой предыдущий максимум. Такой оптимизм по «Аэрофлоту» я бы связал не с дивидендами в размере около 17,5 рублей на акцию, так как дивидендная доходность в компании примерно такая же, как и по бумагам ФСК ЕЭС, а с надеждами инвесторов на перспективы компании по итогам 2017 года и далее. «Роснефть» хорошо продемонстрировала движение в конце квартала. За 3 торговые недели бумага от уровня 292, едва не коснувшись поддерживающего тренда, оказалась на горизонтальном уровне 335 (максимальный показатель 338). Закрылся реестр на дивиденды".

В данный момент наблюдаем, что произошёл определённый дивидендный «гэп» порядком 10 рублей. В целом бумага торгуется на неплохих уровнях, указывает эксперт ИК: "Необходимо отметить, что именно на такое движение аналитики делают ставку. Есть рекомендации покупать с отметки 300-302 рубля с фиксацией прибыли с диапазоне 335-340. Однако я всё же отношусь к данной бумаге более скептически. Но тем не менее считаю, что она вполне способна как раз на такие краткосрочные волны – демонстрировать движение вверх. Тем временем «Сбербанк» и «Газпром» застряли в «боковике». «Сбербанк» никак не может закрыть дивидендный «гэп» - подняться до 150 рублей, а «Газпром» не может нормально развернуться вверх . Для этого нужно преодолеть отметку 120-121 и двинуться вверх на уровень 122-125".

Перед концом квартала «Магнит» «совершал путешествие» в область между 9500 и 9800. Уже не первый раз эксперт отмечает, что по бумаге образуется сопротивление: "Я сторонник коротких позиций по данной бумаге. Когда она поднимается в диапазон 9500-9600 и выше, при открытии коротких позиций, как правило, получается закрыть их в плюсе. Сегодня бумага торгуется на уровне 9100. Как мы видим, далеко уйти пока не удалось"…