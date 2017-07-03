Текущее снижение фондового рынка представляется привлекательным уровнем для добавления в портфель доли акций - УК "Райффайзен Капитал"

"Текущее снижение фондового рынка представляется привлекательным уровнем для добавления в портфель доли акций, например, в виде покупки паев фондов акций широкого рынка, - указывает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. - Действие соглашения ОПЕК, вероятно, сбалансирует рынок и приведет к роспуску запасов нефти уже к I-II кв. 2018 г., а цены на нефть вновь поднимутся до $50-55 и, возможно, к $55-60 за баррель. Для российского рынка акций это означает рост на 25-30% в перспективе ближайших 12 месяцев. Поэтому учитывая текущее снижение российского рынка почти на 20% от своих максимумов, мы рекомендуем довести долю акций до 20-25%. Это позволит серьезно увеличить общую доходность портфеля при росте рынка, но при этом по-прежнему делает портфель безубыточным".