Рубль не спешит в полной мере отыгрывать позитив с нефтяного рынка - "Нордеа Банк"

"Сегодня доллар продолжает восстанавливать позиции к G10 major currencies, EUR незначительно отступает после комментариев представителей ЕЦБ (Мерша и Вайдмана) касательно инфляции и дальнейших шагов регулятора, - комментирует ситуацию на валютном аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - В частности, представители ЕЦБ подтвердили, что политика будет меняться по мере достижения таргета по инфляции. Текущая неделя для глобального рынка Forex будет укороченной в связи с праздничным днем в США. Наиболее важная статистика недели – данные по рынку труда в США. Также будет опубликована целая серия данных по деловой активности. Отчет по занятости в США (пт.), как ожидается, покажет дальнейшее укрепление рынка труда, подтверждающие, что замедление в мае было временным. Прогноз по числу созданных рабочих мест – 165K, после 138K в мае. Краткосрочные ориентиры по EUR/USD 1.135-1.145. Рубль не спешит в полной мере отыгрывать позитив с нефтяного рынка. При этом внешний фон для рубля в краткосрочной перспективе остается не до конца определенным. С одной стороны - рост нефтяных цен и практически всех остальных commodities наряду с ослаблением USD оказывают поддержку EM валютам. С другой – политическая компонента и набирающий больший вес сезонный фактор сокращают привлекательность рублевых активов. К слову по данным СFTC (30/06) чистая позиция по рублю стала отрицательной впервые с января ‘16г. На повестке помимо нефтяных цен, саммит G20. Краткосрочный ориентир по USDRUB 58.4-59.7".