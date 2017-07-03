Торговый диапазон на сегодня составляет 58,70-59,70 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль попытался начать новую неделю ростом по отношению к доллару, однако был вынужден скорректировать планы в условиях низкой активности экспортеров, - комментирует руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика нефтяных котировок. Баррель Brent устойчиво торгуется в диапазоне 48,50-49,00 долл., опираясь на новости о сокращении количества буровых установок в США до 756 штук. Сдерживающим фактором для рынка выступает рост нефтедобычи в странах ОПЕК, вызванный наращиванием производства сырья в Ливии и Нигерии".

Рабочая неделя в США будет короткой из-за празднования Дня независимости. Тем не менее, ожидается публикация важных данных – протокола заседания FOMC, а также информации по американскому рынку труда.

"Неопределенность на политическом фронте остается для рубля фактором риска, - резюмирует В. Зотов. - Появились и позитивные сигналы: так, встреча президентов России и США на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге все-таки состоится. Несмотря на сопротивление американского истеблишмента, Дональд Трамп, похоже, всерьез рассчитывает на нормализацию отношений с Москвой. По информации The Guardian, глава Белого дома поручил подготовить список шагов навстречу российской стороне. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,70-59,70 руб./долл.".