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03 июля 2017 года 14:21
Задор покупателей может кончиться на отметке 50$ за баррель Brent - "Аналитика Онлайн"
Зарубежные инвесторы и инвестиционные фонды все больше обращают внимание на то, что доходность облигаций развивающихся рынков снижается, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это может стать негативным сигналов, в том числе, и для российского долгового рынка. Последовательное повышение ставок в США и их снижение в России делает российские ОФЗ менее привлекательными для иностранцев. Тем временем цены на нефть прицелились на отметку в 50$ за баррель марки Brent. Вероятно, уровень будет достигнут уже на этой неделе. Это позитивный сигнал для российского фондового и валютного рынка. В понедельник утром на торгах московской биржи курс доллара находится на отметке 59 рублей 20 копеек, евро торгуется вблизи 67 рублей 40 копеек, индекс ММВБ держится на уровне 1880 пунктов, а цены на смесь Brent близки к 49 долларам за баррель. Поводом для роста цен на черное золото стала публикация данных из США. Как стало известно, впервые за долгий период времени число буровых установок в Штатах сократилось. Однако, сокращение довольно символическое - всего на 2 установки. Но рынок сейчас подхватывает любые позитивные новости, и спекулянты тянут котировки нефти вверх. Это хорошо и для рубля, и для российских акций, уверен эксперт: "Однако, как мы считаем, задор покупателей нефти может иссякнуть после достижения 50$ за баррель и начнется коррекция. Наши рекомендации по российской валюте пока остаются в силе. Мы считаем, что покупки доллара на среднесрочную перспективу сейчас довольно оправданные. Напомним, что последними рекомендациями у нас были покупки в районе 58,90 и 58,40. Эти рекомендации сохраняются в силе. В среднесрочной перспективе мы вполне можем увидеть выстрелы до 62-63 рублей".
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