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03 июля 2017 года 11:32
Сегодня рубль может попытаться тестировать отметку 58,55 по доллару и 66,85 по евро - Локо Банк
"Курс рубля на открытии в понедельник стабилен, нацвалюта торгуется около 58,85 руб. за доллар, отыгрывая у «американца» около 10 коп. При этом нефть прибавляет 1,25%, Brent уже стоит $47,9 за баррель. Хотя рубль получает поддержку от дорожающей нефти, сейчас рубль вновь потерял привязку к нефти, что вызвано опасения игроков и продолжающимся притоком спекулятивного капитала. Примечательно, что глава МЭР не ожидает серьезных колебаний по рублю до конца года, что также находится отражение в отношении инвесторов к российской валюте. Учитывая состояние рынка нефти, сегодня рубль может попытаться тестировать отметку 58,55 по доллару и 66,85 по евро, но пока активность вряд ли будет высокой, так как все будут ожидать развязки геополитического кризиса на Ближнем Востоке, а также грядущей встречей G20, на которой Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся. Скорее всего, волатильность будет увеличиваться к концу недели, но рубль пока будет оставаться стабильным", - комментирует ситуацию на валютном рынке заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.
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