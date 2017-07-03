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03 июля 2017 года 10:39
Наступающая неделя способна вернуть российские фондовые индексы к снижению - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Наступающая неделя способна вернуть российские фондовые индексы к снижению, уверен начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. "Вообще, мы, вероятно, будем наблюдать завершающую стадию этого снижения, - уточняет эксперт. - Однако неделя прошедшая, позволившая отечественным акциям вырасти, оценивается как отскок в рамках не оконченной падающей тенденции. Предположительно, важным драйвером снижения рынка выступит нефть. После сильнейшего выброса вверх, происходившего последние дни, сейчас более ожидаем возврат в область июньских минимумов. На фоне прогнозируемой слабости нефтяных котировок рубль, видимо, окажется под давлением, а пара доллар/рубль может преодолеть рубеж в 60 рублей за доллар. В то же время, описанные явления, в случае реализации именно такого сценария, не станут слишком драматичными. Рынок акций, как видится, при последующем снижении сформирует основание для продолжительного подъема, нефть тоже, скорее, ищет цены среднесрочной поддержки. Рост пары доллар/рубль стоит воспринимать как масштабный отскок. Единственная перспективная тенденция, начало которой мы видим уже сейчас - возврат доллара США к росту относительно основных валют. Наверно, пиковые значения его снижения, в частности, к евро, еще не показаны. Но они, представляется, близко".
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