.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс ММВБ сможет сделать существенный шаг в сторону уровня 1900 пунктов - ИК "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 июля 2017 года 10:20
Индекс ММВБ сможет сделать существенный шаг в сторону уровня 1900 пунктов - ИК "Финам"
"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон, - указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - Основным поводом для покупок в российских бумагах послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась до 49 долларов. Отметим, что основной рост в «черном золоте» прошел в пятницу на фоне данных по буровой активности – по статистике Baker Hughes, количество буровых установок в США снизилось на 1 шт., что оказало поддержку рынку энергоносителей. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то она также поддержит «быков». Так, по итогам пятничных торгов в Штатах, индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавили порядка 0,2%. Торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei225 подтянулся на 0,2%, китайский Shanghai Composite, напротив, снижается на 0,1%. В начале торгов мы ожидаем роста российских индексов. При этом индекс ММВБ сможет сделать существенный шаг в сторону уровня 1900 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где ожидается выход данных по безработице. Однако основным фактором для нашего рынка останется ситуация на рынке энергоносителей - в середине дня не исключена некоторая коррекция в наших бумагах. В последние часы торгов динамику наших активов определит статистика из США, где сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности и индекс расходов на строительство".
.
03 июля 2017 года 17:20
"Завершив второй квартал с ощутимыми потерями, которые оказались максимальными с сентября 2010 года, доллар решил начать новое полугодие с чистого листа, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - По крайней мере, на торгах понедельника... читать дальше
.03 июля 2017 года 15:25
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику, хотя новостной фон формируется в пользу коррекции, указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Сегодня стало известно, что по итогам июня ОПЕК нарастила объем добычи на 210 тыс., до 32.54 млн баррелей в день, сообщается в отчете... читать дальше
.03 июля 2017 года 14:21
Зарубежные инвесторы и инвестиционные фонды все больше обращают внимание на то, что доходность облигаций развивающихся рынков снижается, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Это может стать негативным сигналов, в том числе, и для российского... читать дальше
.03 июля 2017 года 13:57
"Сегодня доллар продолжает восстанавливать позиции к G10 major currencies, EUR незначительно отступает после комментариев представителей ЕЦБ (Мерша и Вайдмана) касательно инфляции и дальнейших шагов регулятора, - комментирует ситуацию на валютном аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - В... читать дальше
.03 июля 2017 года 10:39
Наступающая неделя способна вернуть российские фондовые индексы к снижению - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Наступающая неделя способна вернуть российские фондовые индексы к снижению, уверен начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. "Вообще, мы, вероятно, будем наблюдать завершающую стадию этого снижения, - уточняет эксперт. - Однако... читать дальше
.03 июля 2017 года 09:55
Dow Jones и S&P 500 в I полугодии продемонстрировали самый сильный рост с 2013г. Большинство фондовых индексов АТР растут благодаря статданным из Японии и Китая. Нефть дорожает на данных о снижении буровых установок в эксплуатации в США, Brent у $48,9. читать дальше
.03 июля 2017 года 09:36
В пятницу нефть Brent ускорила рост, подобравшись к отметке 49. По итогам дня актив набрал 3%, увеличив отрыв от недавних долгосрочных минимумов. После пробоя зоны 49 котировки нацелятся на важный уровень 50, уверен региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
.30 июня 2017 года 18:45
После падения в течение последних трех дней курс доллара несколько скорректировался, отмечают эксперты Forexite. Падение доллара во втором квартале, который завершается сегодня, стало самым значительным за семь лет. Против евро доллар ослаб за квартал на 8%. Давление на курс доллара против... читать дальше
.30 июня 2017 года 18:10
Аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк полагает, что глобальные аппетиты к риску немного снизились за последнюю неделю. Главная причина – ряд «ястребиных» заявлений глав ФРС и ЕЦБ, которые они сделали в ходе публичных выступлений. На этом фоне глобальный рынок акций снизился на 0,8%, в... читать дальше
.30 июня 2017 года 17:22
Евро завершает ростом четвертый месяц подряд, и за последнюю неделю валюта изрядно подорожала, обновив годовые максимумы, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни крупнейшие инвестиционные банки принялись спешно повышать свои... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.