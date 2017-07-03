По итогам первого полугодия российский рынок акций продолжает отставать от своих "коллег" из группы EM - КИТ Финанс Брокер

Как отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова, по итогам первого полугодия российский рынок продолжает отставать от своих "коллег" из группы EM. Среди причин: разочарования рынка относительно потепления отношений между Москвой и Вашингтоном. Негативно повлиял и тот факт, что практически ни одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа пока что не реализовано. Кроме того, рынок вновь ощутил негативное влияние от возможных новых антироссийских санкций.

Корпоративный фон обещает быть скромным на текущей неделе, в центре внимания страновые данные индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг. Кроме того, американский рынок будет внимательно следить за данными по количеству рабочих мест, созданных вне с/х сектора. Статистика выйдет в пятницу в 15:30.

Укороченный день сегодня в США (биржи закроются в 20:00 мск) по случаю завтрашнего Дня независимости. В конце недели (7-8 июля) пройдет саммит G20 в Гамбурге, на котором запланирована первая встреча президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Предстоящая встреча может оказать положительное влияние на отношения между Москвой и Вашингтоном. В этом случае позитивная реакция рынков не заставит себя ждать.

Тем временем, на прошлой неделе Сенат США решил технические вопросы, которые препятствовали процессу одобрения нового пакета санкций в отношении России. Но есть еще противостояние со стороны Палаты представителей. Таким образом, учитывая, что на текущей неделе в США во вторник выходной, законопроект не будет принят до саммита G20.