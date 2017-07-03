В начале торгов индекс ММВБ незначительно вырастет - Банк "Глобэкс"

"Ожидаем несущественного подъема от индекса ММВБ на фоне нейтральных итогов торгов азиатских фондовых индексов. Такую же динамику демонстрируют фьючерсы на европейские и американские аналоги. Котировки нефти открыли торги понедельника по сентябрьским контрактам на отметке $48,8 за баррель из-за экспирации августовских фьючерсов. На азиатской сессии цена торгуется стабильно, поэтому инвесторам нужно обратить внимание на ход торгов во время европейской сессии. Хотя данные по нефтяным вышкам в США, впервые за полгода, показали снижение всего на 1 единицу до 756 штук. Вероятно, добытчики решили притормозить ввод новых единиц из-за сильного снижения цены «черного золота» за последние 1-2 месяца. Отдельно отметим, что в ожидании позитивного исхода встречи Президентов США и России 7-8 июля на саммите G-20 инвесторы попробуют увеличить стоимость российских активов. На этом фоне рубль получит поддержку", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.