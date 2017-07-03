Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 1885 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается умеренно позитивным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют, подтягиваясь к отметке в $49 за баррель, на фоне публикации данных статистики, указавших на снижение буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром «плюсуют». Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 1885 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь проверить на прочность зону сопротивления его росту, сложившуюся в районе «психологической» отметки 1900 пунктов.