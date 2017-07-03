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03 июля 2017 года 09:15
Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 1885 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается умеренно позитивным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют, подтягиваясь к отметке в $49 за баррель, на фоне публикации данных статистики, указавших на снижение буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром «плюсуют». Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 1885 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь проверить на прочность зону сопротивления его росту, сложившуюся в районе «психологической» отметки 1900 пунктов.
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03 июля 2017 года 09:55
Dow Jones и S&P 500 в I полугодии продемонстрировали самый сильный рост с 2013г. Большинство фондовых индексов АТР растут благодаря статданным из Японии и Китая. Нефть дорожает на данных о снижении буровых установок в эксплуатации в США, Brent у $48,9. читать дальше
.03 июля 2017 года 09:36
В пятницу нефть Brent ускорила рост, подобравшись к отметке 49. По итогам дня актив набрал 3%, увеличив отрыв от недавних долгосрочных минимумов. После пробоя зоны 49 котировки нацелятся на важный уровень 50, уверен региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел... читать дальше
.30 июня 2017 года 18:45
После падения в течение последних трех дней курс доллара несколько скорректировался, отмечают эксперты Forexite. Падение доллара во втором квартале, который завершается сегодня, стало самым значительным за семь лет. Против евро доллар ослаб за квартал на 8%. Давление на курс доллара против... читать дальше
.30 июня 2017 года 18:10
Аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк полагает, что глобальные аппетиты к риску немного снизились за последнюю неделю. Главная причина – ряд «ястребиных» заявлений глав ФРС и ЕЦБ, которые они сделали в ходе публичных выступлений. На этом фоне глобальный рынок акций снизился на 0,8%, в... читать дальше
.30 июня 2017 года 17:22
Евро завершает ростом четвертый месяц подряд, и за последнюю неделю валюта изрядно подорожала, обновив годовые максимумы, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни крупнейшие инвестиционные банки принялись спешно повышать свои... читать дальше
.30 июня 2017 года 16:26
"К концу недели на нефтяном рынке наблюдается переход актива в фазу восстановления, котировки Brent закрепляются на уровнях, близких к $48. Ослаблению негативных настроений инвесторов способствует первое за текущий год существенное снижение добычи нефти в США (на 100 тыс.барр./сутки до уровня в... читать дальше
.30 июня 2017 года 15:49
"Цены на нефть сегодня показывают восходящую динамику. Котировки нефти марки Brent достигли отметки 48$ за баррель, рост на 1%, - констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Промышленные металлы сегодня торгуются нейтрально, а вот цены на драгоценные металлы продолжают показывать слабость,... читать дальше
.30 июня 2017 года 15:27
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогноз стоимости нефти марки Brent с $54 до $50 за баррель для 2017 года и с $56 до $52 для 2018 года, говорится в обзоре инвестбанка. Кроме того, в нем сообщается, что также был понижен долгосрочный прогноз стоимости нефти до $55 за... читать дальше
.30 июня 2017 года 14:24
"Рубль приостановил движение вниз. Рынок взял небольшую передышку после достаточно сильного движения с начала недели, когда пара EUR/USD взлетела на 220п. Сегодня фокус внимания на статистику по инфляции в ЕС (12:00 мск) и США (15:30 мск). Фактические данные станут триггером для дальнейшего... читать дальше
.30 июня 2017 года 10:16
Настроения на внешних площадках носят смешанный характер, констатирует ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Американский рынок накануне закрылся снижением основных фондовых индексов. Нефтяные котировки умеренно растут, нефть марки Brent оценивается в $47,7 за баррель. Индекс ММВБ... читать дальше
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