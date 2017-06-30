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30 июня 2017 года 19:15
Газпромбанк начал анализ ведущего производителя алкогольной продукции в РФ, рейтинг акций - "покупать"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ ведущего производителя алкогольной продукции в России - ПАО "Белуга Групп" (прежнее называние "Синергия" (MOEX: SYNG)), сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Васина и Антона Фокина. Прогнозная стоимость акций ПАО "Белуга Групп", рассчитанная аналитиками банка, составляет 894,8 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "После нескольких лет падения рынок водки в России в 2016 году начал расти. В ближайшие годы ожидается восстановление алкогольного рынка благодаря начавшемуся росту реальных зарплат населения, восстановлению потребительского спроса и государственной политике, направленной на борьбу с нелегальным производством водки, которое, по оценкам игроков рынка, составляет порядка 40% от всего потребления", - говорится в обзоре. Эксперты отмечают, что повсеместное внедрение ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) и повышение минимальной цены водки позитивно сказывается на доходах легальных производителей и способствует борьбе с теневым производством и потреблением алкоголя. При этом правительство отказалось от существенного повышения акцизов на ближайшие годы, ограничившись 5%-ным ростом в 2017 году, что окажет благотворное влияние на восстановление рынка алкоголя в стране и позволит легальным производителям нарастить свою долю, подчеркивают они. "Запуск производства игристого вина Vogue в конце 2015 года и ожидаемое закрытие сделки по покупке винного бренда "Арбатское" призваны стать дополнительным фактором роста в новом для компании "Белуга Групп" производственном сегменте. А после выхода компании на положительный свободный денежный поток (прогнозируется на 2019 год) мы ожидаем со стороны менеджмента инициатив в отношении начала выплаты дивидендов, что наряду с перспективами органического роста создаст дополнительный фактор инвестиционной привлекательности", - пишут аналитики. Кроме того, они считают, что квазиказначейские бумаги компании несут дополнительную ценность. "Сформированный к 2016 году пакет из 31% собственных акций компании является материально значимым активом, который может быть монетизирован либо погашен в будущем, что значительно повысит справедливую стоимость акций ПАО "Белуга Групп", - говорится в обзоре. Текущая стоимость акций ПАО "Белуга Групп" составляет около 600 рублей за штуку.
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