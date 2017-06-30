Глобальные аппетиты к риску немного снизились за последнюю неделю - УК "Альфа-Капитал"

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк полагает, что глобальные аппетиты к риску немного снизились за последнюю неделю. Главная причина – ряд «ястребиных» заявлений глав ФРС и ЕЦБ, которые они сделали в ходе публичных выступлений. На этом фоне глобальный рынок акций снизился на 0,8%, в аутсайдерах оказался технологический сектор в США, лучше других выглядел российский рынок акций.

Рынок начал закладывать в цены более агрессивные действия регуляторов по всему миру, что привело к переоценке активов. Больше других пострадали наиболее капиталоемкие сектора, а также те компании, в оценке который высокий вес от денежных потоков будущих лет. Причем, на фоне жестких заявлений регуляторов, инфляция как в США, так и в еврозоне в последние месяцы начала замедляться, что также не лучший сигнал для рынка акций.

На этом фоне лучше других выглядит российский рынок. С начала года он сильно отстал от динамики других развивающихся рынков из-за разочарования инвесторов в возможностях Трампа реализовывать предвыборные обещания и возникшем риске новых экономических санкций. Тем не менее, сейчас в цены заложен практически весь возможный негатив, тогда как фундаментально российские акции выглядят очень интересно. Поэтому вероятно в среднесрочной перспективе спред будет сокращаться и российский рынок будет выглядеть лучше, чем другие площадки.