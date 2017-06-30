Евро: актуальны покупки на падениях - eToro

Евро завершает ростом четвертый месяц подряд, и за последнюю неделю валюта изрядно подорожала, обновив годовые максимумы, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни крупнейшие инвестиционные банки принялись спешно повышать свои прогнозы по европейской валюте. Действительно, основания для этого есть, считает эксперт. Это и недавние сигналы Драги, и улучшение экономических показателей региона, отступление политических рисков, и перспективы сохранения слабости доллара из-за бездействия администрации Трампа. О паритете, естественно, теперь и речи не идет. Сегодня еврозона приятно удивила показателями инфляции, где базовый CPI превысил ожидания, а основной показатель отразил небольшое замедление роста, но все же оказался лучше прогнозов. В сочетании с озвученными на этой неделе заявлениями главы ЕЦБ об ускорении роста ВВП еврозоны и предпосылках для плавного сокращения стимулов, эти цифры дополняют благоприятную картину для единой валюты. Рынки уже начали закладывать в цену повышение ставки ЕЦБ, которое, согласно ожиданиям, состоится осенью следующего года.

"Вследствие резкого улучшения перспектив евро в кратко- и среднесрочном периоде будет актуальной стратегия покупок на спадах, которые будут носить ограниченный и временный характер, - указывает П. Салас. - Хорошую возможность для входа с лонгами может предоставить сам Драги, если в ближайшее время даст разъяснения по поводу недавних заявлений и несколько умерить пыл рынков. Но с каждым новым сильным экономическим отчетом вера в ужесточение политики ЕЦБ будет крепнуть, что будет подталкивать единую валюту к новым вершинам. С технической точки зрения пара EUR/USD, которая сегодня торгуется в режиме умеренной коррекции на фиксации прибыли и попытках восстановления доллара, будет привлекать интерес покупателей на уходе в направлении уровня 1.13. Новая волна роста способна подбросить котировки выше максимумов в районе 1.1445, пробой которых откроет путь к 1.15, где возможна новая волна коррекции".