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30 июня 2017 года 14:40
Sberbank CIB понизил прогноз цены нефти до $50 в среднем за IV квартал 2017г
Недавно сформировавшийся нисходящий тренд на нефтяном рынке, скорее всего, сохранится надолго, считает стратег Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе. Как отмечается в обзоре инвестбанка, хотя эксперт и ожидает некоторого восстановления нефтяных котировок с текущих уровней к концу года, он понизил прогноз стоимости нефти марки Brent с $58 до $50 в среднем за IV квартал 2017 года. "Мы полагаем, что цена нефти начнет стабильно расти только тогда, когда инвесторы увидят наряду с сокращением добычи снижение экспорта из стран ОПЕК и уменьшение запасов углеводородного сырья", - пишет М.Шейбе. Поскольку основным источником затоваривания глобального рынка нефти являются США, успех усилий ОПЕК по сокращению добычи по-прежнему в значительной степени зависит от Соединенных Штатов. Как ожидает аналитик, сокращение запасов нефти в США летом все же ускорится, причиной чему станут снижение импорта из стран ОПЕК и рост экспортных поставок. "После того как в ноябре 2016 года было объявлено о сокращении добычи, хедж-фонды проявили чрезмерный оптимизм. Когда же цены застряли на одной точке и практически не менялись на протяжении двух месяцев, управляющие фондами потеряли терпение и начали закрывать длинные позиции, что спровоцировало падение нефтяных котировок. Однако мы ожидаем, что продление срока действия соглашения о сокращении добычи и уменьшение экспорта из стран ОПЕК к сентябрю приведут к существенному сокращению запасов в странах ОЭСР, что будет способствовать новому ралли на нефтяном рынке", - говорится в обзоре. Как считает М.Шейбе, ситуация с предложением на глобальном рынке в целом ясна, в то же время перспективы роста спрос по-прежнему под вопросом. "С точки зрения увеличения спроса ключевыми странами являются Китай и Индия, и они в некоторой степени продолжат определять ребалансировку рынка в этом году. По нашему мнению, эти страны, а также участники ОЭСР, скорее всего, оправдают ожидания, но сейчас более реалистичным на второе полугодие представляется сценарий умеренного роста спроса", - пишет эксперт. В результате более быстрого, чем ожидалось, роста добычи в США, Ливии, Нигерии и Бразилии цена Brent опустилась ниже $50 за баррель. И хотя рост добычи в этих странах, по нашим прогнозам, продолжится, его не хватит для того, чтобы остановить ребалансировку рынка, считает эксперт.
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