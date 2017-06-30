Во второй половине дня российские индексы начнут снижаться на опасениях роста числа буровых в США - Dukascopy Bank SA

"В пятницу, 30 июня, индекс ММВБ вырос к середине дня на 0,7% до 1893,8 пункта, а индекс РТС прибавляет 0,4%, отыгрывая некоторое укрепление рубля, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что благодаря росту цен на нефть марки Brent до $47,89 российская валюта растет как против доллара, так и евро. Позитивный внешний фон также способствует покупкам российских акций. Европейские индексы сегодня умеренно растут, отыгрывая публикацию позитивной макроэкономической статистики в Германии и Китае. Сегодня утром национальное бюро статистки Китая сообщило о росте индекса деловой активности в производственной сфере в июне до 51,7 пункта, что превысило ожидания рынка. Во второй половине торговой сессии пятницы российские индексы начнут снижаться на опасениях роста количества буровых в США. Дополнительное давление на рынок может оказать восстановление курса доллара относительно основных валютных пар в случае выхода позитивной макроэкономической статистики в США".