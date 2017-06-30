Нефтяная переменная повысит свой вклад в курсообразование рубля - "Нордеа Банк"

"Рубль приостановил движение вниз. Рынок взял небольшую передышку после достаточно сильного движения с начала недели, когда пара EUR/USD взлетела на 220п. Сегодня фокус внимания на статистику по инфляции в ЕС (12:00 мск) и США (15:30 мск). Фактические данные станут триггером для дальнейшего движения рынка. С одной стороны, статистика по инфляции в еврозоне, скорее, окажется относительно «слабой» на фоне снижения цен на энергоресурсы, в то время как американские данные могут отразить рост цен. Однако общий настрой и снижение интереса к доллару продолжают определять недавние сигналы от ЕЦБ, BoE, BoC при том, что тема рефляции в США пока так и не может стартовать. Краткосрочные ориентиры по EUR/USD - 1.125-1.153. Рубль относительно стабилен в ходе сегодняшних торгов несмотря на сохраняющийся позитив на нефтяном рынке. Помимо нефтяных цен, определенную поддержку российской валюте оказывает чуть более высокий спрос на рублевую ликвидность, сохраняющийся после уплаты налогов и на фоне окончания квартала. Краткосрочно для пары USD/RUB ориентирами продолжат выступать отметки 58.6-59.6. На предстоящей неделе Минфин объявит объем покупок валюты на июль. С учетом динамики нефтяных цен, с большей вероятностью он кажется меньше июньского, что наводит на размышления о том, что нефтяная переменная еще несколько повысит свой вклад в курсообразование рубля," - комментирует ситуацию на валютном аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.