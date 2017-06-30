Рубль в ближайшее время останется в диапазоне 59-61 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"

"Мы считаем, что рубль в ближайшее время останется в диапазоне 59-61 руб./долл. Фундаментальные факторы в пользу дальнейшего ослабления рубля сохраняются: смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне ужесточения ДКП ФРС США, снижение спроса нерезидентов на рублевые активы, сезонное сжатие

положительного сальдо текущего счета, покупки валюты Минфином," - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".