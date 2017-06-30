«Индикатор страха» подскочил на 50% на просадке американского рынка - ВТБ 24

Американский рынок акций вчера был выведен из спокойствия. На фоне почти 1.5%-ного падения фондового индекса в течение торговой сессии «индикатор страха» - VIX – подскочил на 50%, указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Последний раз такой всплеск волатильности наблюдался в середине мая, когда рынок будоражили заявления экс-главы ФБР, которые могли привести к отстранению действующего президента США от власти. Сейчас снижение рынка было не спровоцированным, а естественным. Хотя, конечно, не стоит забывать о сделанных ранее представителями ФРС предупреждениях о сложившейся высокой стоимости активов на рынках.

"Американский рынок акций, действительно, выглядит дорого, - полагает С. Клещев. - При этом закладываемые в оценку акций высокие темпы роста выручки, особенно для компаний технологического сектора, могут выглядеть чрезмерно смелыми. Hi-tech был в лидерах падения в США. Банковские бумаги смогли противостоять общерыночному снижению, продолжив рост на утверждении планов более щедрых выплат акционерам. Сегодня утром негативная динамика американского рынка определяет настроение инвесторов на азиатских площадках. Большинство фондовых индикаторов окрашены в красный цвет. Публикация данных индексов деловой активности Китая за июнь, оказавшиеся сильнее прогнозов, поддерживает Shanghai Composite в плюсе. Ускорение отмечено как в промышленном секторе, так и в секторе услуг. Неожиданно сильные данные по экономике Китая должны оказать поддержку сырьевым рынкам. Однако на подходе к $48 по Brent стоит ожидать нарастания сопротивления «медведей». Аналогичная ситуация вероятна и на подходе Индекса ММВБ к 1900 пунктам. Акции Роснефти сегодня будет торговаться уже без дивидендов (5.98 руб.)".