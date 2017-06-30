Баланс рисков для рубля остается направленным в сторону умеренного ослабления - Росбанк

"Российский валютный рынок продолжает консолидацию в диапазоне 59.0-59.5 по USD/RUB, что соответствует локально спавшему градусу напряжения как на нефтяном рынке, так и в геополитической сфере. На текущих отметках, рубль выглядит для нас более здраво оцененным, чем в апреле-мае, когда национальная валюта предпринимала неоднократные попытки пробить уровень в 56 против доллара США. С другой стороны, по нашему мнению, баланс рисков для рубля остается направленным в сторону умеренного ослабления. Одна из причин – нормализация нефтяного рынка занимает дольше, чем прежде ждали отраслевые эксперты. Как следствие, сырьевые аналитики SG пересмотрели вниз свои прогнозы по стоимости «черного золота» как на краткосрочную перспективу (52.5 долл./барр. в 4к'17 против 60.0 долл./барр. прежде), так и в ближайшие годы (62.5 долл./барр. к 2021 году против 75.0 долл./барр. прежде)", - комментируют ситуацию на валютном рынке эксперты Росбанка.