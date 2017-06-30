Ожидаемый диапазон для индекса ММВБ на сегодня 1880-1900 п. - КИТ Финанс Брокер

Настроения на внешних площадках носят смешанный характер, констатирует ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Американский рынок накануне закрылся снижением основных фондовых индексов. Нефтяные котировки умеренно растут, нефть марки Brent оценивается в $47,7 за баррель. Индекс ММВБ вчера коснулся уровня 1900 п., но сил закрепиться не хватило. Ожидаемый диапазон для индекса на сегодня 1880-1900 п.

Из сегодняшних корпоративных событий эксперт отмечает следующие: Юнипро сегодня последний день торгуется с дивидендами. Выплаты акционерам за 2016 г. составят 0,093676 руб., плюс будут выплачены дивиденды за 1 кв. 2017 г. в размере 0,017349 руб. Кроме того, ВТБ представит финансовые результаты за 5 мес. 2017 г., а наблюдательный совет Мосбиржи рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов.

Сегодня ГОСА пройдет в Газпроме, Алросе, и Мечеле. Положительное решение акционеров о выплате дивидендов поддержит рост бумаг. Далее, дивидендный сезон на локальной рынке акций войдет в свою финальную часть - к периоду дивидендных отсечек. Кто еще не успел купить дивидендные акции, есть шанс успеть в уходящий поезд.

Стоимость нефти марки Brent на вчерашних торгах протестировала отметку $48 за баррель, но к закрытию растеряла практически весь дневной прирост. Рост нефтяных котировок продолжается шесть торговых сессий подряд, а цены выросли до локальных максимумов за последние две недели. Сегодня на динамику рынка нефти во второй половине дня окажут влияние данные по количеству буровых установок от Baker Hughes (20:00 мск.)