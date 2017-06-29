"Медведи" закрепляют прибыль на рынке нефти - Julius Baer

После достижения самых низких значений за многие месяцы к концу прошлой недели ценам на нефть удалось восстановить часть потерянных позиций за последние пару дней, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Цены выросли на больше чем 1% в среду после публикации недельного отчета по рынку нефти в США, который показал неожиданно сильное снижение запасов нефтепродуктов. Однако, это снижение по большей части объясняется снижением активности по переработке нефти после пика, достигнутого до начала летнего автомобильного сезона. Запасы нефти слегка выросли, несмотря на временные прекращения производства в Мексиканском заливе из-за штормовой погоды. Запасы нефти и нефтепродуктов остаются в верхней части пятилетнего диапазона, что говорит о достаточном количестве предложения на рынке.

"Мы считаем, что недавнее восстановление цен на нефть стало результатом изменения настроений на рынке, а не фундаментальных факторов, - комментирует К. Менке. - Настроения хедж-фондов на рынках фьючерсов становятся все более медвежьими, и короткие позиции находятся около самых высоких уровней за всю историю. Некоторые из этих позиций наверняка были закрыты в течение последних пары дней, поскольку фонды закрепляли прибыль. Фундаментально наша позиция по рынку нефти не изменилась. Она осталась нейтральной, и мы ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре, задерживаясь на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель больше, чем на уровне чуть выше 50 долл. США за баррель. Это связано с ростом производства сланцевой нефти и стагнирующим спросом на сырье со стороны западных потребителей, что подрывает эффективность ближневосточного соглашения об ограничении производства. Поскольку эффективность соглашения ОПЕК все больше ставится под сомнение, мы считаем, что риск снижения цен на нефть из-за непредвиденного и досрочного расторжения соглашения вырос".

Закрепление прибылей хедж-фондами по коротким позициям помогло ценам на нефть подняться с низких значений прошлой недели. Эксперт Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по рынку нефти и полагает, что цены будут оставаться в боковом коридоре, в основном задерживаясь на уровне чуть ниже 50 основном задерживаясь на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель, поскольку рост производства сланцевой нефти и стагнирующий спрос на сырье со стороны западных потребителей подрывают эффективность соглашения ОПЕК.