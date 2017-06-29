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29 июня 2017 года 16:48
Над долларом нависает угроза - eToro
Эту неделю рынки, похоже, решили запомнить как поворотный момент в монетарной политике Центробанков, считает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Драги отправил евро к более чем 1-летним максимумам, и валюта остается на высоких позициях, намереваясь продолжить восхождение на ожиданиях смены курса ЕЦБ и ухода от отрицательных ставок. Несмотря на последующие замечания представителей регулятора о неверной интерпретации слов главы ЦБ, быки по евро продолжают открывать длинные позиции. Риск здесь таится в том, что если европейскому Центробанку покажется, что рынок зашел в своих фантазиях слишком далеко, монетарные власти и в частности Драги могут внести большую ясность в ситуацию, сделав более осторожные заявления, дабы не перегревать торговые площадки ожиданиями, которые могут не оправдаться или оправдаться не так скоро, как надеются участники рынка. Это чревато коррекцией единой валюты по всему спектру рынка. Что касается Банка Англии, то слова Карни были более однозначными и убедительными, хотя эффект неожиданности здесь также присутствовал, ведь еще несколько дней назад глава ЦБ уверял, что говорить о повышении ставок еще рано. В случае с фунтом, который сегодня впервые за месяц коснулся отметки 1.30, фактор риска заключается в показателях инфляции. Если рост потребительских цен замедлится, пыл рынков быстро охладится, хотя вопрос с ужесточением не исчезнет с повестки дня. Но такой сценарий способен подрезать крылья британской валюте, которая, несмотря на текущий подъем, в целом остается уязвимой на фоне переговоров по Брекзиту. Так как Европа сигнализирует о сворачивании стимулов, над долларом, который пользовался преимуществом на фоне дивергенции курсов монетарной политики, по мнению эксперта eToro, нависает угроза. Мировые ЦБ бросили вызов американскому регулятору, который теперь отчаянно нуждается в позитивной статистике, чтобы оправдать еще одно повышение ставки в этом году. Впрочем, дела здесь обстоят не так уж плохо. Как показала окончательная оценка ВВП, в первом квартале экономика США выросла на 1,4% против 0,6% и 1,2% в первом и втором чтениях соответственно. Если продолжится в том же духе, у ФРС будут все основания оставаться на лидирующих позициях в плане ухода от аккомодации, а значит, потенциал падения доллара будет ограниченным.
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