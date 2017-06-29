Покупки доллара на среднесрочную перспективу сейчас довольно оправданные - "Аналитика Онлайн"

В четверг утром на торгах московской бирже за одну единицу американской валюты дают 58 рублей 95 копеек, евро торгуется в районе 67 рублей 35 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1900 пунктов, а котировки нефти марки Brent выросли почти до 48$ за баррель, констатирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. В Минфине продолжают ненавязчиво напоминать о том, что хотели бы видеть курс доллара несколько ниже текущих значений. В 2018 году Минфин хочет увидеть 69,80, к 2020 году средний курс доллара закладывается на уровне 72,70.

"Таким образом, за счет ослабления рубля Минфин хочет залатать дыру в бюджете и повысить бюджетные доходы, - заключает Г. Задоя. - Каждый должен делать выводы из этих цифр самостоятельно и принимать соответствующие решения. Мы же считаем, что покупки доллара на среднесрочную перспективу сейчас довольно оправданные. Напомним, что последними рекомендациями у нас были покупки в районе 58,90 и 58,40. Эти рекомендации сохраняются в силе. В среднесрочной перспективе мы вполне можем увидеть выстрелы до 62-63 рублей".