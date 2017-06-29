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29 июня 2017 года 15:09
В ближайшие дни на фондовом рынке стоит ожидать небольшой фиксации прибыли - ИК "Финам"
В четверг, после двух дней уверенного роста российский рублёвый биржевой индекс ММВБ взял передышку, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. К середине дня его значение балансирует вблизи 1890 пунктов, потери скромные, всего 0.05%. При этом рассчитываемый в валютных ценах индекс РТС поднялся выше 1000 пунктов и показывает рост в пределах 0.7% за счёт укрепления национальной валюты почти на аналогичную величину. Чуть лучше рынка в четверг выглядят акции компании Роснефть (рост на 1.2%) на фоне дивидендной отсечки. Сегодня последний день перед закрытием реестра по этой компании, поэтому брокеры принудительно закрывают короткие позиции. Акции НЛМК четвёртый день подряд продолжают уверенный рост, сегодня котировки подскочили ещё на 1.5%. Также неплохо смотрится сегодня сектор электроэнергетики, хотя он и падает быстрее всех на снижении фондового рынка. На европейских площадках оптимизм сегодня тоже отсутствует. Фондовый рынок в Германии снижается на 0.3%, во Франции на 0.6%. Цены на нефть третий день показывают восходящую динамику. Сегодня котировки нефти марки Brent достигли 47.7$ за баррель, рост на 0.5%. Промышленные металлы сегодня торгуются нейтрально, а вот цены на золото снижаются в пределах 0.5%, но разворот по драгоценным металлам уже близко. Российский рубль сегодня ещё немного восстановил позиции и стабилизировался вблизи отметки 59 рублей за доллар. Закрытие двух дней подряд ниже этого рубежа откроет дорогу в район 58, уверен эксперт, но среднесрочно доллар держит путь к рубежу 61. На рынке ОФЗ сегодня всё спокойно, поэтому локальная крепость рубля до конца дня сохранится. "Сегодня в 15:30 выходит большой блок данных по американской экономике, которые могут оказаться чуть хуже ожиданий. Всё внимание на оценку ВВП за первый квартал и на данные по заявкам на пособие по безработице. В случае выхода слабых данных, поддержку получат драгоценные металлы, а вот фондовые рынки по всему миру могут немного скорректироваться. Не стоит забывать про закрытие месяца, квартала и полугодия, что особенно сильно отразится на рынке США. Динамика многих сырьевых активов, да и фондовых рынков, с приходом нового месяца может сильно измениться. Техническая картина по индексу ММВБ пока говорит в пользу роста, но индикатор вплотную подошёл к первому уровню сопротивления вблизи 1910 пунктов, и оттолкнулся от него. Поводов и драйверов для пробоя этого уровня пока нет, поэтому стоит ожидать в ближайшие дни небольшой фиксации прибыли. До конца дня, похоже, будут преобладать умеренно негативные настроения", - резюмирует эксперт ИК "Финам".
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