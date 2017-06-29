Санкционная тематика и отсутствие устойчивого оптимизма по нефти лишают рубль прежней привлекательности - "Нордеа Банк"

"Доллар продолжает сдавать позиции на фоне рыночных ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии близки к сворачиванию своих стимулирующих программ, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - При этом слабость «американца» обуславливается отсутствием прогресса на домашнем фронте. Реформа здравоохранения, прогресс по которой расценивается как старт общеэкономических реформ, вновь отложена. Одновременно с этим МВФ и ряд локальных финансовых игроков в США понижают прогнозы по экономическому росту, что, по их мнению, является следствием затянувшейся паузы с началом реформ. Все это отправляет к текущему моменту индекс доллара (DXY Index) на 9-мес. минимумы. Сегодняшняя позитивная статистика по индексу экономического доверия в ЕС лишь добавляет задора рынку в игре на ослабление UDS. Краткосрочными ориентирами по EUR/USD выступят отметки 1.128-1.144. Фокус внимания смещается на завтрашние данные по инфляции в ЕС и США. Рубль демонстрирует сдержанные попытки укрепиться. Рост нефтяных цен и общее улучшение настроений в отношении высокодоходных валют локально оказывают поддержку национальной валюте. Вместе с тем в истории с ослаблением доллара есть свои бенефициары, и российская валюта очевидно не в первом ряду. Санкционная тематика и отсутствие устойчивого оптимизма по нефти лишают рубль прежней привлекательности. USD/RUB краткосрочно – 58.6-59.6".