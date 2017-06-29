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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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29 июня 2017 года 13:28
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в четверг укрепляется к доллару, который оказался под давлением на фоне «ястребиной» риторики глав центробанков ряда ведущих стран. Поддержку «россиянину» оказывает восстановление нефтяных цен. В то же время завершение налогового периода привело к снижению спроса на российскую валюту. Котировки Brent вплотную подошли к отметке 48,00 долл./барр. на новостях от американского министерства энергетики: по информации ведомства, суточная добыча сырья в США на прошлой неделе упала до 9,3 млн баррелей, а запасы бензина сократились до 240,97 млн баррелей. Скорее всего, мы наблюдаем последствия тропического шторма «Синди», который на время вынудил свернуть работу нефтяников в Мексиканском заливе. Впрочем, действие фактора будет краткосрочным; для устойчивого роста «черного золота» необходим значительный спад буровой активности в Штатах или дополнительные ограничения от ОПЕК. Политическая обстановка, в целом, остается напряженной. Так, по информации CNN американские военные разместили корабли и авиацию возле берегов Сирии, организовав наблюдение за военной базой Шайрат. В случае обнаружения подозрительной активности, связанной с возможным применением Дамаском химического оружия, Вашингтон может отдать приказ об атаке. Кроме того, Европейский союз официально продлил антироссийские санкции до 31 января 2018 года, однако известие не слишком впечатлило инвесторов: рынки уже отыграли решение Брюсселя, о котором стало известно еще неделю назад. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
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29 июня 2017 года 17:28
После достижения самых низких значений за многие месяцы к концу прошлой недели ценам на нефть удалось восстановить часть потерянных позиций за последние пару дней, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Цены выросли на больше чем 1% в среду после публикации... читать дальше
.29 июня 2017 года 16:48
Эту неделю рынки, похоже, решили запомнить как поворотный момент в монетарной политике Центробанков, считает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Драги отправил евро к более чем 1-летним максимумам, и валюта остается на высоких позициях,... читать дальше
.29 июня 2017 года 13:50
Санкционная тематика и отсутствие устойчивого оптимизма по нефти лишают рубль прежней привлекательности - "Нордеа Банк"
"Доллар продолжает сдавать позиции на фоне рыночных ожиданий того, что ЕЦБ и Банк Англии близки к сворачиванию своих стимулирующих программ, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - При этом слабость «американца» обуславливается отсутствием прогресса на домашнем фронте. Реформа... читать дальше
.29 июня 2017 года 10:13
"Цены на нефть продолжают держаться на положительной территории, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торговой сессии среды котировки нефти марки Brent прибавили больше 1,5%, достигнув уровня $47,66 за баррель. Сохранение восстановительной динамики было обусловлено... читать дальше
.29 июня 2017 года 09:40
Фондовый рынок США вырос в среду вслед за котировками акций банков и технологических компаний. Фондовые индексы АТР растут, дорожают акции банков. Нефть растет шестую сессию подряд, Brent подорожала до $47,5 за баррель. читать дальше
.29 июня 2017 года 09:30
В среду нефть марки Brent ускорила восстановление, достигнув максимальных уровней за последние 10 дней, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коснувшись отметки 47,68, актив подорожал на 1,2% и завершил торги у верхней границы... читать дальше
.29 июня 2017 года 09:18
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Олега Шагова, складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись в район... читать дальше
.28 июня 2017 года 19:02
"На неделе нефтяные цены предпринимали одну за другой попытку выйти из «медвежьего» канала и в среду сумели восстановиться до уровней $47. Последние данные о запасах и производстве нефти от Минэнерго США поспособствовали преодолению уровня сопротивления в $47. Несмотря на незначительный рост... читать дальше
.28 июня 2017 года 18:35
На 2 июня текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за I квартал 2017 года. Из них 75% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 64% - по выручке, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. Американские компании, входящие в индекс S&P 500,... читать дальше
.28 июня 2017 года 18:18
Нефтяные котировки продолжают держаться ниже уровня в USD 50 за баррель. Растущее предложение нефти из стран вне соглашения остается основным фактором на рынке, плюс ко всему краткосрочные факторы поддержки уходят с рынка, указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Ливия продолжает... читать дальше
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