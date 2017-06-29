Торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в четверг укрепляется к доллару, который оказался под давлением на фоне «ястребиной» риторики глав центробанков ряда ведущих стран. Поддержку «россиянину» оказывает восстановление нефтяных цен. В то же время завершение налогового периода привело к снижению спроса на российскую валюту. Котировки Brent вплотную подошли к отметке 48,00 долл./барр. на новостях от американского министерства энергетики: по информации ведомства, суточная добыча сырья в США на прошлой неделе упала до 9,3 млн баррелей, а запасы бензина сократились до 240,97 млн баррелей. Скорее всего, мы наблюдаем последствия тропического шторма «Синди», который на время вынудил свернуть работу нефтяников в Мексиканском заливе. Впрочем, действие фактора будет краткосрочным; для устойчивого роста «черного золота» необходим значительный спад буровой активности в Штатах или дополнительные ограничения от ОПЕК. Политическая обстановка, в целом, остается напряженной. Так, по информации CNN американские военные разместили корабли и авиацию возле берегов Сирии, организовав наблюдение за военной базой Шайрат. В случае обнаружения подозрительной активности, связанной с возможным применением Дамаском химического оружия, Вашингтон может отдать приказ об атаке. Кроме того, Европейский союз официально продлил антироссийские санкции до 31 января 2018 года, однако известие не слишком впечатлило инвесторов: рынки уже отыграли решение Брюсселя, о котором стало известно еще неделю назад. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,60-59,60 руб./долл.", - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.