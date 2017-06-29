Рубль: ещё месяц стабильности, а дальше будет хуже - ИК "Финам"

"Взгляд по рублю на июль у нас остаётся умеренно оптимистичный, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Основной диапазон колебаний в паре с долларом стоит ожидать в границах 58-61 рублей за один американский доллар. Причин для выхода за пределы этого диапазона пока нет. Несмотря на небольшую перекупленность национальной валюты (нефть в рублях опустилась ниже отметки 2800), это не приводит к росту дефицита российского бюджета. На рынке ОФЗ ситуация также выглядит пока спокойно, хотя в июне было несколько серьёзных продаж, но фоне одобрения сенатом США нового пакета санкций против РФ. Пока что, этот пакет санкций так и не был одобрен конгрессом, а последние заявления представителя Белого Дома США свидетельствуют о том, что этот пакет был принят сенатом с нарушениями, поэтому реализовать его в виде законопроекта нельзя. Пока будем делать ставку на то, что США не удастся ввести тотальный запрет по всему миру на покупку российских долговых инструментов, иначе у рубля начнётся новая чёрная полоса".

Инфляция в РФ вышла на плановый уровень и находится под контролем, поэтому ЦБ РФ может ещё раз снизить ключевую ставку на 0.25% до отметки 8.5%, при этом, на июльском заседании ФРС США ждать повышения ставки точно не стоит, оно будет проходное. Да, привлекательность операций керри-трейд постепенно снижается, но при снижении геополитических рисков текущая доходность рублёвых активов по-прежнему очень интересна зарубежным инвесторам, уверен эксперт ИК. Темпы размещений ОФЗ Минфин вначале второго полугодия снижать не планирует, поэтому поддержка национальной валюте пока ещё будет.

"Фундаментальные риски для рубля, возможно, реализуются ближе к осени, и связаны они будут уже с внешними факторами, - заключает В. Олейник. - Спустя пару месяцев инвесторы во всём мире начнут закладываться на нормализацию денежно-кредитной политики в Европе (плавное повышение ставок и выход из программы количественного смягчения), а также на планы ФРС США по продаже долговых активов со своего баланса. Всё это безусловно приведёт к фиксации на долговых рынках по всему миру и росту дефицита ликвидности в финансовой системе, и все эти процессы точно негативно будут влиять на российскую валюту. А пока, минимум месяц спокойствия ещё есть. Как только российский рубль в паре с американским долларом закроет любую неделю выше отметки 61 рублей за доллар, так сразу можно будет говорить сломе тренда на укрепление, который мы наблюдаем уже больше года. Ближайшие цели коррекции тогда будут находится ближе к отметке 65, а в случае и её пробоя, можно будет делать ставки на поход к отметке 70 рублей за один доллар. Максимальные отметки, которые показал рубль в этом году, мы уже вряд ли увидим".