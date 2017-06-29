Сегодня рекомендуем к покупкам акции металлургов, Алросы, ФСК ЕЭС и Лукойла - "Алор Брокер"

"Американский фондовый рынок вчера вырос, основные индексы прибавили 0,7-1,4%. Цены на нефть продолжают восстанавливаться, стоимость смеси Brent в четверг утром прибавляет 0,4%, приближаясь к отметке 48 долларов за баррель. Такой внешний фон позволит сегодня российскому рынку акций показать свою силу, индекс РТС может увеличиться на 0,5-1%. Курсы доллара и евро опустятся до 58,8 и 67,1 рубля. На динамику торгов будут влиять данные по ВВП США за первый квартал этого года, которые выйдут в 15:30 мск. Корпоративные войны в отечественной экономике привели к тому, что агентство Fitch поместило на пересмотр с негативным прогнозом рейтинги «Системы» и МТС из-за разбирательства по иску «Роснефти». Все это отражается на желании инвесторов приобретать любые российские финансовые активы. Сегодня к покупкам можно по-прежнему рекомендовать акции металлургов (ММК, НЛМК и Северстали), Алросы, ФСК ЕЭС и Лукойла, по ним наблюдается устойчивый восходящий тренд. Короткую позицию можно удерживать по акциям МТС, так как проблемы сохраняются, а конкуренция в этом секторе растет", - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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