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29 июня 2017 года 10:36

Атон начал анализ РусАла, рейтинг акций - "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" начала анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 5,3 гонконгского доллара за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акции "РусАла", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 5,43 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,72 гонконгского доллара за штуку.

Опубликовано: /Интерфакс/
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