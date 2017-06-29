Давление на стоимость нефти может усилиться - AMarkets

"Цены на нефть продолжают держаться на положительной территории, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торговой сессии среды котировки нефти марки Brent прибавили больше 1,5%, достигнув уровня $47,66 за баррель. Сохранение восстановительной динамики было обусловлено значительным недельным снижением внутреннего производства нефти. Данные Администрации по энергетической информации США показали, что общая внутренняя добыча нефти снизилась на 100 000 баррелей в день до 9,25 миллиона баррелей в день за неделю, закончившуюся 23 июня. Стоит отметить, что сокращение производства является временным, учитывая последствия штормовых сбоев для деятельности в Мексиканском заливе на прошлой неделе. Учитывая временность явления, цена на нефть вероятно добралась до предельного "хая", которого можно было достичь с учетом хоть какой-то фундаментальной поддержки. По этой причине рекомендуем готовиться к очередной волне распродаж, которая может начаться уже сегодня. Напоминаем, что основным фактором, продолжающим сдерживать покупателей, по-прежнему остается рост добычи нефти в странах, не подписавших энергетический пакт, в том числе в Нигерии, Ливии и США. Завтра вниманию трейдеров будет представлен новый доклад Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, который может сообщить о 24 неделе роста буровых подряд. На этом фоне давление на стоимость нефти может усилиться".