Прорыв Brent выше уровня 48 долл. за баррель улучшит ближайшие перспективы нефти - eToro

В среду нефть марки Brent ускорила восстановление, достигнув максимальных уровней за последние 10 дней, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коснувшись отметки 47,68, актив подорожал на 1,2% и завершил торги у верхней границы внутридневного диапазона, демонстрируя готовность к продолжению роста.

Рынок с трепетом ждал данных Министерства энергетики США и не был разочарован. Главное, что порадовало быков, это падение объемов добычи, причем максимальное с августа 2016 года. Не остался без внимания и факт сокращения запасов бензина, тогда как запасы сырой нефти выросли совсем незначительно.

Сокращение производства, по мнению эксперта, может сигнализировать о двух моментах. Во-первых, на активности сланцевых компаний сказались погодные условия на побережье Мексиканского залива. Причем этот фактор может отразиться и на показателях текущей недели. Во-вторых, это может указывать на влияние недавнего обвала цен, который вынудил сланцевиков сбавить обороты. В любом случае котировки получили краткосрочный позитивный сигнал, и если следующий отчет выйдет в аналогичном ключе, Brent способна показать более внушительный подъем.

"С технической точки зрения котировкам необходимо прорваться выше уровня 48, что улучшит ближайшие перспективы нефти, - заключает П. Салас. - На попытках тестирования психологической отметки цены могут натолкнуться на сопротивление в районе 48,30, для пробоя которого потребуются свежие катализаторы. В ближайшие дни таковым может послужить отчет по числу буровых в США, если отразит сокращение количества активных установок".