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29 июня 2017 года 09:18
Результаты стресс-тестов и подъем цен на нефть вызвали прилив оптимизма - ИФК "Солид"
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Олега Шагова, складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись в район отметки в $47.5 за баррель после публикации данных статистики, указавших на резкое падение объемов производства нефти в США до 2-х месячного минимума. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют восходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1895 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в контексте благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку подняться выше «психологического» уровня в 1900 пунктов. Ведущие европейские фондовые индексы в среду снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.63% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало снижение котировок акций компаний из сектора «Здравоохранение» GlaxoSmithKline (-2%), AstraZeneca (-2%). Shire (-2.5%) и компаний из потребительского сектора British American Tobacco (-1.4%), Diageo (-0.8%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение в цене акций телекома BT Group (+3.8%) и авиационного холдинга International Consolidated Air (+3.9%). Выступивший вчера глава Банка Англии Марк Карни насторожил инвесторов заявлением о том, что частичное сокращение монетарных стимулов регулятором может стать необходимым, если задача поддержания экономического роста в ущерб борьбе с инфляцией станет менее острой. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в среду просел на 0.11% при оборотах торгов на 20% выше среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции производителя очковых линз Essilor (-1,8%) и компании Unibail-Rodamco (-1.9%), занимающейся инвестициями в коммерческую недвижимость. Немецкий индикатор DAX (-0.19%) также снизился на фоне падения котировок акций BASF (-0.6%), SAP (-0.9%) и Siemens (-0.7%), внесших существенный вклад в его просадку. Фондовый рынок США в среду вырос. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones прибавил в итоге дня 0.68%, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций банка Goldman Sachs (+1.3%) и производителя тяжелой техники Caterpillar (+2.4%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 1.43% на фоне роста в цене акций Nvidia (+3,5%), Biomarin Pharm (+3,3%), Paypal (+3,2%) и Incyte (+3,1%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.88%) тоже прибавил при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (+1.6%) благодаря сообщениям о том, что крупнейшие американские банки успешно прошли стресс-тесты ФРС. Рынок акций РФ в среду не показал единой динамики. Индекс ММВБ вырос на 0.69% при оборотах торгов примерно на 20% ниже среднемесячных. Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.1%) снизился в контексте ослабления позиций рубля к доллару. Сегодня, по мнению эксперта ИФК, внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня стоит выделить собрания акционеров МТС, «Сургутнефтегаза» и «ФСК ЕЭС».
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